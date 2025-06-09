Мединский увидел в глазах украинских переговорщиков одно желание
В глазах украинских переговорщиков, принимавших участие во встрече с делегацией России в Стамбуле, чувствовалось нежелание воевать.
Об этом в эфире RT заявил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский.
«Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Всё-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», — сказал он.