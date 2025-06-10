Мединский рассказал о находящихся за границей семьях правительства Украины

Сегодня семьи руководства Украины, которые находятся за границей, чувствуют себя очень хорошо. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

По его словам, нынешнему руководству Украины нужны постоянные враги, чтобы оставаться у власти.

«Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют», — сказал помощник российского лидера.

Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

В этом же интервью Мединский заявил, что на переговорах с Украиной в 2022 году около 15 минут разговаривал в перерыве с украинцем Денисом Киреевым, которого позже ликвидировали украинские спецслужбы в Киеве. По словам главы российской делегации, они обсуждали жизнь в Крыму.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в желании избежать разговора «один на один» с Москвой.