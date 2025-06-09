Мединский сравнил делегации Украины на переговорах в 2022 и 2025 годах

Делегация Украины на переговорах в 2022 году выглядела более самостоятельной и свободной, чем в этом году. Об этом в интервью RT заявил глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Он указал, что нынешняя украинская делегация напоминает ему топ-менеджеров, нанятых «какой-то гигантской корпорацией». Мединский пояснил, что они могут принимать какие-то решения, однако по принципиальным вопросам, включая «покупку или продажу компании, имитирование новых акций или выход на новый рынок», им нужно совещаться с советом директоров.

«В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны. Сейчас я вижу, что они менее самостоятельны», — сказал он.

Кроме того, по словам Мединского, нынешние представители Киева стали «очень нервными и все время смотрят друг на друга, словно следят».