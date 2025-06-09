Лавров обвинил европейских лидеров в ведении войны против России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские лидеры фактически ведут войну против России, а их антироссийская политика становится проявлением «чистейшего фашизма».

«И не вся Европа, кстати. А вот это вот ядро агрессивное, ведомое стармерами, мерцами, макронами. Они воюют против нас, поставляя Украине высокоточные, высокотехнологичные вооружения, которыми не могут украинцы управлять, значит, управляют граждане тех стран, которые эти вооружения поставляют», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Лавров также указал на попытки Запада продемонстрировать «изоляцию России», ограничивая возможность посещения страны.

В качестве примера он привёл случай, когда одного из депутатов Европарламента не пустили на заседание после его посещения парада Победы в России, назвав это позором и проявлением фашистских методов диктатуры.

Ранее Лавров заявил, что британцы на 100% помогают Украине в терактах против России.