Если бы Украина хотела мира и принимала решения самостоятельно, то подписала бы мирный договор с Москвой ещё 28 февраля 2022 года. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

Кадры беседы опубликовал Telegram-канал RT на русском.

«Я вам скажу одну вещь, Рик, которую, наверное, ещё ни разу не произносил публично. Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что условия соглашения тогда были мягче, чем сейчас и включали в себя, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, признание результатов референдума в Крыму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение выборов на Украине позволило бы определить легитимного представителя для подписания мирного соглашения.

Лавров уже заявлял, что вопрос легитимности Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при заключении мирных договорённостей.