В ГД внесут проект о праве учителей изымать вейпы у школьников

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внёс в Госдуму вместе с коллегой по фракции Яной Лантратовой законопроект о праве педагогов изымать у школьников средства для курения.

Как отметил Миронов, сейчас учитель может только принять дисциплинарные меры, а права на то, чтобы сразу отобрать у ученика сигарету, вейп или алкоголь у него нет.

«Новой поправкой мы предлагаем дать педагогам это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции», — подчеркнул депутат.

Согласно экспертным оценкам, в России около 15% школьников 13—15 лет и почти 19% детей 15—18 лет курят на регулярной основе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT предложила бесплатно оказывать профессиональную помощь в борьбе с курением.