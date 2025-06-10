В Госдуме хотят запретить въезд иностранцев в РФ из-за одного действия

Иностранные граждане, которые оскорбляют Россию и выступают против ее интересов за рубежом, могут получить отказ во въезде в страну. Об этом в беседе с 360.ru рассказал один из авторов законопроекта и член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

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Он уточнил, что уже речь идет о поправках, которые готовятся ко второму чтению. Соответствующий законопроект был рассмотрен парламентариями 2,5 недели назад.

"Его суть: закрепить возможность привлечения к административной ответственности граждан, которые совершили правонарушения за границей, направленные против интересов России", — заявил Фаррахов.

Кроме того, депутат отметил, что новый закон будет распространяться на все правонарушения, вне зависимости от гражданства и статуса совершившего их лица.

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Также парламентарий добавил, что законопроект предполагает арест имущества и финансовых сбережений, если лицо не оплатит штраф самостоятельно, однако такая мера носит исключительный характер, ее можно применить только по решению суда.