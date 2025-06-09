Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская резко сменила имидж. В своем Telegram она опубликовала фото с новой прической.

© Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Экс-прокурор Крыма заплела афрокосы и снялась в одном из московских культурных центров. В посте Поклонская рассказала, что в новом образе она посетила концерт Элизбара — российского музыканта-мультиинструменталиста и основателя ансамбля «Ann'Sannat».

© Telegram-канал «Наталья Поклонская»

«Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира», — подписала фото Поклонская.

Ранее бывший прокурор Крыма опубликовала фото в вышиванке. Пост под фотографией она посвятила Александру Пушкину, опубликовав написанное им четверостишье.