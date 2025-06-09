Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи
Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это всерьез предлагал еще лидер СССР Иосиф Сталин. Об этом 9 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме в Москве, передает ТАСС.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поинтересовалась мнением Лаврова по поводу возможности и необходимости перенести международные организации, которые базируются в нейтральных странах, хотя «на самом деле эти страны отказались от своего нейтралитета».
«Понимаете, лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал, но потом пошел навстречу [президенту США Франклину] Рузвельту», — сказал Лавров.
По его словам, сейчас эти структуры «глубоко пустили свои корни».
«Персонал купил себе квартиры, дома. Если сейчас вдруг перевести, то это будет какое-то перемещение народов. Страшно даже себе представить», — добавил глава МИД РФ.
Главное — выполнение Соединенными Штатами своих функций как страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, подчеркнул Лавров, добавив, что это дешевле переезда. В то же время он заявил, что нельзя мириться с тем, как эти обязательство грубо нарушаются. Подходить к этому вопросу нужно с тем же принципом, что и к Уставу ООН, считает дипломат.
«В нем нет ни единого принципа, в этом ставе, который был бы неактуален сегодня, который был бы несправедлив. И единственным недостатком которого являлось бы то, что он не выполняется», — заключил Лавров.
Как писала «Парламентская газета», официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что секретариат Организации Объединенных Наций стал ретранслятором непроверенной информации, которая потом обрастала дополнениями и становилась прямой дезинформацией.