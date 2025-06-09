Лавров рассказал, что бойцы на передовой делают на самом деле

Бойцы на передовой выполняют не только военные, но и важные дипломатические задачи. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Форуме будущего — 2050».

«Еще один пример, когда дипломатия все-таки нужна — это украинская ситуация. Да, сейчас самые лучшие наши дипломаты — это, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения», — сказал Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что именно бойцы «отвоевывают правду, честь и достоинство людей». Министр подчеркнул, что дипломатия остается востребованной даже в условиях военных действий, а защита людей — ключевая цель СВО.

ВС РФ ответили на атаку Киева по российским аэродромам

Глава МИД РФ обратил внимание на недавние заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил намерение сделать Германию ведущей военной силой Европы. Лавров подчеркнул, что Мерц также заявил о якобы возможном продвижении России дальше по Европе, что, по мнению российского министра, отражает устаревший менталитет и исторические страхи Запада.