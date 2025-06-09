СМИ: Кадыров готовит 17-летнего сына к власти

Источники британской газеты The Times заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров готовит своего 17-летнего сына Адама к управлению регионом. По версии издания, вопрос о преемственности имеет ключевое значение как для самого Кадырова, так и для Кремля, который хочет гарантировать стабильность в регионе.

The Times обратила внимание, что за последние месяцы Адам Кадыров был назначен на несколько официальных должностей, в том числе он стал секретарем Совета безопасности Чечни. Свою первую должность он получил в 15 лет, став самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. В апреле 2025-го он был назначен куратором регионального отделения МВД России.

По данным источников The Times, в Москве не поддержали идею главы Чечни. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что в Кремле ничего не имеют против того, чтобы Чечней управляли близкие к Кадырову люди, но главный приоритет российских властей - стабильность.

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Более реалистичным сценарием, по мнению экспертов, стало бы назначение своего рода «регента». Собеседники The Times считают, что речь может идти о депутате Госдумы Адаме Делимханове или командире спецназа «Ахмат» Апти Алаудинове. В статье подчеркивается, что Алаудинов - «хороший оратор, он умерен и хорошо образован».