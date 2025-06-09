В МИД рассказали о планах России на СВО

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы сейчас проводили переговоры в Стамбуле. Наша операция будет продолжаться, президент [России Владимир Путин] это четко объяснил. Параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей специальной военной операции, прежде всего — в решение гуманитарных вопросов», — сказал он.

Ранее Лавров рассказал, что бывший президент США Джо Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года. Он добавил, что подобные высказывания Байдена серьезно контрастируют с его заявлениями после, включая угрозы о нанесении «стратегического поражения» России.

До этого Лавров оценил риски террористических угроз со стороны Украины. Он указал на необходимость повышения бдительности населения.