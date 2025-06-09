Лавров: РФ подавит все террористические риски со стороны Украины

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Риски нарастания террористической угрозы со стороны киевского режима существуют, РФ будет делать все, чтобы они были подавлены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: РФ подавит все террористические риски со стороны Украины
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"Риски нарастания террористической угрозы существуют, мы их видим. Будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - заявил министр.

Лавров подчеркнул, что необходимо принимать соответствующие меры по линии специальных служб, ФСБ, МВД, Росгвардии.

Конечно, очень важно повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заключил он.