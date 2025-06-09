Лавров: РФ подавит все террористические риски со стороны Украины
Риски нарастания террористической угрозы со стороны киевского режима существуют, РФ будет делать все, чтобы они были подавлены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Риски нарастания террористической угрозы существуют, мы их видим. Будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", - заявил министр.
Лавров подчеркнул, что необходимо принимать соответствующие меры по линии специальных служб, ФСБ, МВД, Росгвардии.
Конечно, очень важно повышение бдительности населения. Этим занимаются", - заключил он.