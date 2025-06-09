Днепр будет российским: какие города Украины могут перейти под контроль РФ

РИА "ФедералПресс"

В случае если Киев не согласится на условия, выдвинутые Москвой для урегулирования конфликта, город Днепр, расположенный на Украине, может перейти под контроль России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

Днепр будет российским: какие города Украины могут перейти под контроль РФ
© пресс-служба Центрального военного округа / mil.ru

В беседе с News.ru он подчеркнул, что Россия ясно обозначила свою позицию и ее переговорная группа действует осмотрительно. Если Украина не согласится на условия РФ, под контроль будут взяты Днепропетровск и другие города Украины, заявил Саблин.

«Это уже было доказано, и мы будем двигаться дальше», – заключил парламентарий.

Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил ранее, что продвижение российских войск в Днепропетровской области может обернуться для Украины серьезными территориальными потерями.