Днепр будет российским: какие города Украины могут перейти под контроль РФ
В случае если Киев не согласится на условия, выдвинутые Москвой для урегулирования конфликта, город Днепр, расположенный на Украине, может перейти под контроль России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.
В беседе с News.ru он подчеркнул, что Россия ясно обозначила свою позицию и ее переговорная группа действует осмотрительно. Если Украина не согласится на условия РФ, под контроль будут взяты Днепропетровск и другие города Украины, заявил Саблин.
«Это уже было доказано, и мы будем двигаться дальше», – заключил парламентарий.
Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил ранее, что продвижение российских войск в Днепропетровской области может обернуться для Украины серьезными территориальными потерями.