В случае если Киев не согласится на условия, выдвинутые Москвой для урегулирования конфликта, город Днепр, расположенный на Украине, может перейти под контроль России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

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В беседе с News.ru он подчеркнул, что Россия ясно обозначила свою позицию и ее переговорная группа действует осмотрительно. Если Украина не согласится на условия РФ, под контроль будут взяты Днепропетровск и другие города Украины, заявил Саблин.

«Это уже было доказано, и мы будем двигаться дальше», – заключил парламентарий.

Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил ранее, что продвижение российских войск в Днепропетровской области может обернуться для Украины серьезными территориальными потерями.