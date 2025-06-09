Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на "Форуме будущего - 2050", что Великобритания причастна к нападению Киева на военные аэродромы РФ.

Глава МИД РФ напомнил о вскрывшихся случаях убийства мирных жителей и нападения ВСУ на гражданские объекты в Брянской и Курской области. Он подчеркнул, что террористические методы "у киевского режима присутствовали с самого начала".

Лавров отметил, что продолжение Киевом террористических атак не было особо удивительным для России и президент Владимир Путин об этом говорил на последнем совещании с членами правительства.

Трамп заявил, что попросил Путина не давать ответ на атаки Киева по аэродромам РФ

При этом министр предупредил о рисках нарастания террористической угрозы.