Отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году является позором всего Запада. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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«Когда Совет Европы робко попытался предложить свои услугу и помочь в расследовании, ему разрешили, и потом Совет Европы, видимо, получил непубличное разъяснение, где его шесток и какое место на этом шестке ему принадлежит. Позорище!», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности украинских властей Москвой. Отмечается, что президент поддержал такую точку зрения.

Лавров назвал многополярность угрозой доминированию Запада

До этого Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных жителей Украины. Он также заявил, что решение языкового вопроса на Украине является необходимым условием для долгосрочного мира.