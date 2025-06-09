Песков назвал одну из целей наступления ВС РФ в Днепропетровской области

Наступление в Днепропетровской области нужно в том числе для создания буферной зоны на Украине. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В том числе, безусловно", - ответил Песков на вопрос, ведется ли наступление в рамках создания буферной зоны.

Напомним, о необходимости организации буферной зоны для защиты границ России ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

"Но если говорить о нюансах самих боевых действий, то ваши вопросы нужно адресовать в Минобороны", - добавил представитель Кремля.

Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.