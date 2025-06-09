Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ

Российская сторона готова выполнять договоренности по возврату Киеву тел украинских военных. Об этом пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 9 июня.

«Наши специалисты находятся у границы, на месте в предполагавшейся передаче. И мы готовы выполнять [договоренности]», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля призвал дождаться реакции Киева.

«Посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны», — сказал он.

Как отметил Песков, необходимо понять, отказывается ли Украина от выполнения договоренностей по обмену телами погибших военнослужащих. Он также указал, что пока речи об обращении к международным организациям за помощью в вопросе по передаче Киеву тел солдат ВСУ не идет.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что отговорки и оправдания киевских властей, которые отказываются от обмена пленными и телами погибших, едва ли можно считать правдоподобными.