Россия будет продолжать разговор с Украиной, несмотря на существенные изменения в видении сущности украинских властей Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь безусловно пойдет о продолжении разговоров, если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент [России Владимир Путин], видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима», — подчеркнул он.

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По словам пресс-секретаря российского лидера, мнение по данному вопросу также предоставил министр иностранных дел Сергей Лавров, заявивший, что контакты с Киевом на рабочем уровне необходимо продолжить. Отмечается, что президент поддержал такую точку зрения.