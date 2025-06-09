Лавров: Финляндия "зовет не всех" на совет министров иностранных дел ОБСЕ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Финляндия как председатель ОБСЕ "зовет не всех" на юбилейную сессию совета министров иностранных дел организации в 2025 году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Форуме будущего - 2050.

"Сейчас Финляндия, которая является председателем, готовит юбилейную 50-ю сессию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Зовут не всех, ну просто так они решили, чтобы не портили праздник", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "ОБСЕ разрушена почти до основания". "Консенсус растоптан", - констатировал он.