Захарова прокомментировала планы Renault производить беспилотники на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Renault выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине, оценив перспективы компании на автомобильном рынке. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Видимо, реалистично оценивают свои автомобильные перспективы — потеряли рынок», — заявила Захарова.

Накануне стало известно, что французская автомобилестроительная корпорация Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины. По данным France Info, Renault хочет организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.

7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий отечественный автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. По его словам, выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.