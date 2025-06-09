Москва назвала условие урегулирования конфликта с Западом

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью агентству ТАСС, что урегулирование нынешнего конфликта с Западом невозможно без остановки экспансии НАТО.

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Он отметил, что между Россией и Западом существуют принципиальные противоречия в области безопасности. По словам дипломата, экспанция НАТО находится на переднем плане. Рябков подчеркнул, что это острейшая проблема с точки зрения Москвы.

Замминистра объяснил, что с американской стороны требуются практические шаги на устранение этой первопричины противоречий, так как без этого "урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно".

Он также высказал мнение, что в Вашингтоне отдают себе отчет в многослойности сложившейся ситуации и поэтому не торопятся выдвигать скороспелые инициативы по контролю над вооружениями. Рябков добавил, что пока с американской стороны на этот счет не поступало никакой конкретики.