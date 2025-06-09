В России увидели риск раскола мира на уровне передовых технологий

Елена Прошина

Сегодняшние шаги западных стран могут спровоцировать разделение мира на основе современных передовых технологий, что приведет к возникновению «цифрового железного занавеса». Об этом заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

В России увидели риск раскола мира на уровне передовых технологий
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По словам Яковенко, «императивы западной геополитики грозят расколом мира, не менее чреватым опасностями, но уже на уровне современных передовых технологий». Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что Запад утратил свое доминирующее положение в области передовых технологий, которое занимало на протяжении 40 лет.

Осознание этого факта пришло лишь десять лет назад, в период первого срока президентства Дональда Трампа. Тогда глобализация была признана ошибочной стратегией, и Запад попытался обратить ситуацию вспять, изолировав Китай под предлогом пандемии COVID-19, добавил собеседник агентства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в центре внимания переговоров между США и Китайской Народной Республикой, которые состоятся 9 июня в Лондоне, будет не вопрос торговых пошлин, а меры контроля за экспортом. По информации из источника, США планируют оказать давление на членов китайской делегации, чтобы ускорить поставки редкоземельных минералов в США.