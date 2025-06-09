Сегодняшние шаги западных стран могут спровоцировать разделение мира на основе современных передовых технологий, что приведет к возникновению «цифрового железного занавеса». Об этом заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

По словам Яковенко, «императивы западной геополитики грозят расколом мира, не менее чреватым опасностями, но уже на уровне современных передовых технологий». Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что Запад утратил свое доминирующее положение в области передовых технологий, которое занимало на протяжении 40 лет.

Осознание этого факта пришло лишь десять лет назад, в период первого срока президентства Дональда Трампа. Тогда глобализация была признана ошибочной стратегией, и Запад попытался обратить ситуацию вспять, изолировав Китай под предлогом пандемии COVID-19, добавил собеседник агентства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в центре внимания переговоров между США и Китайской Народной Республикой, которые состоятся 9 июня в Лондоне, будет не вопрос торговых пошлин, а меры контроля за экспортом. По информации из источника, США планируют оказать давление на членов китайской делегации, чтобы ускорить поставки редкоземельных минералов в США.