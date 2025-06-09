Сенатор Пушков назвал гражданской войной беспорядки в Лос-Анджелесе

Сенатор Алексей Пушков назвал произошедшие в Лос-Анджелесе беспорядки гражданской войной.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал происходящие в Лос-Анджелесе массовые беспорядки, сравнив их с гражданской войной. В своем Telegram-канале сенатор разместил фото с протестущими и горящими машинами, которое пописал: «Лос-Анджелес. Гражданская война».

Ранее телеканал Sky News сообщил о хаосе и беззаконии в центре Лос-Анджелеса.

Около 300 военнослужащих Национальной гвардии разместили в трех районах города после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом.