Володин: только 4% детей мигрантов приняты в школы по новым правилам
За два месяца действия новых правил о приёме детей мигрантов в общеобразовательные учреждения в российские школы смогли попасть только 4% ребят, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%», — написал он в своём Telegram-канале.
Как указал Володин, к 22 мая было подано 2868 заявок на участие в соответствующем тестировании — до экзамена допустили только 498 человек, что составляет лишь 17%.
Председатель Госдумы в середине мая заявил, что результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка подтвердили необходимость принятого закона.