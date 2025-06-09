Володин: только 4% детей мигрантов приняты в школы по новым правилам

За два месяца действия новых правил о приёме детей мигрантов в общеобразовательные учреждения в российские школы смогли попасть только 4% ребят, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%», — написал он в своём Telegram-канале.

Как указал Володин, к 22 мая было подано 2868 заявок на участие в соответствующем тестировании — до экзамена допустили только 498 человек, что составляет лишь 17%.

Председатель Госдумы в середине мая заявил, что результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка подтвердили необходимость принятого закона.