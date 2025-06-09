Правительство Республики Алтай отправлено в отставку

Глава Республики Алтай подписал указ об отставке правительства региона. Начиная с понедельника, 9 июня, весь кабмин работает в статусе исполняющих обязанности.

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Об этом Андрей Турчак сообщил в своем telegram-канале. Он уточнил, что новый состав правительства будет представлен на этой неделе. По новым положениям Конституции республики, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания. Депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры на сессии 24 июня.

Законопроект о принятии поправок в Конституцию Республики Алтай был принят в конце апреля этого года. Этими же поправками были разделены посты главы республики и председателя правительства.