Въезд в Россию хотят запретить некоторым иностранцам

Иностранцам, совершившим административные правонарушения против интересов России за границей, запретят въезд в РФ. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил парламентарий Айрат Фаррахов, который вместе с депутатами Госсовета Татарстана готовит поправки к законопроекту об аресте имущества лиц, совершивших административные нарушения против Российской Федерации за пределами страны.

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По его словам, нововведения затронут как россиян, так и иностранных граждан. Депутат уточнил, что людям, не имеющим российского гражданства, планируется напрямую запрещать въезд в РФ.

Он отметил, что факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах. В случае, если иностранец когда-либо захочет приехать в Россию в целях туризма, по приглашению на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот человек реализовал свое право посещения РФ, сказал Фаррахов.

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Парламентарий добавил, что законопроект работает в том числе и на будущее, когда после окончания военного конфликта все те, кто совершал правонарушения против России, столкнутся с проблемами при въезде в страну.

13 мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект и постановила внести поправки до 11 июня. В октябре 2024 года проект закона был внесен в нижнюю палату парламента Госсоветом республики Татарстан и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым.

Документ предлагает арестовывать имущество граждан, обвиняемых в правонарушениях за границей, которые наносят ущерб России. Это должно предотвратить уклонение от ответственности и обеспечить исполнение постановлений о наказании.

Также предлагается распространить правила привлечения к административной ответственности на все правонарушения за рубежом, которые угрожают интересам России.

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