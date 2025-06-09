МИД РФ: Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянный контакт. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде», — сказал дипломат.

Он добавил, что общение глав внешнеполитических ведомств двух стран связано с Украиной и поиском путей урегулирования конфликта. По словам Рябкова, этот аспект отношений Москвы и Вашингтона отражается на двусторонней повестке дня почти на всех уровнях.

Лавров поговорил с Рубио по телефону

«Что касается... вопроса о новой очной встрече, то это будет определяться решениями президентов, ну и, разумеется, спецификой, остротой обсуждаемых тем», — заключил замминистра.

В конце мая Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Однако, по его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

Ранее Рубио призвал Россию к диалогу с Украиной.