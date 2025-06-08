В Венгрии готовятся достойно встретить Путина

Если президент России Владимир Путин примет решение о визите в Венгрию, власти страны обеспечат ему соответствующий официальный прием. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Если президент России захочет приехать в Венгрию, он будет принят как подобает», — рассказал Орбан в интервью французскому телеканалу LCI.

С 2022 года венгерский министр провел две встречи с Путиным.

Ранее Орбан заявил, что санкции Европейского союза, введенные против России, наносят ущерб как Венгрии, так и всему европейскому региону. Кроме того, по его словам, ЕС способствует затягиванию конфликта на Украине, оправдывая свои действия необходимостью «защиты» Европы, передает RT.