Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева от тел погибших

Отказ Киева забрать тела своих погибших солдат является ярким доказательством того, что режим Зеленского — террористы. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев написал в телеграм-канале, что Киев уже второй день отказывается забирать тела своих погибших. Высказывается много версий, почему так происходит. Некоторые считают, что правящая верхушка Украины не хочет признавать свои потери и платить компенсации вдовам и матерям.

«Вполне возможно, это действительно так, но важнее мне кажется другое: это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся, как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы», — написал Развожаев.

По его словам, Россия даже в самые жестокие моменты своей истории, включая Великую Отечественную войну, проявляла уважение к погибшим. Каждый, кто погиб, заслуживает достойного погребения, а его родные — право попрощаться.

Губернатор Севастополя считает, что Киев совершает надругательство над памятью, над горем матерей, жен, детей, попирает все мыслимые моральные принципы.

Развожаев отметил, что если киевский режим откажется забирать тела своих воинов, Россия похоронит их, как полагается, как делала уже не раз.