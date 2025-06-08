Украину и ее покровителей, как заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предупреждали о вероятности появления новых реалий на земле при отказе от мирного урегулирования конфликта.

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«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали», - написал экс-президент России в телеграм-канале после начала наступления ВС РФ в Днепропетровской области. По его словам, тот, кто не желает признавать «реалии войны на переговорах», в итоге получит «новые реалии на земле».

Медведев указал на то, что размер территории, остающейся под контролем ВСУ, постепенно сокращается.