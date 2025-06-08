Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о начале наступления российских военных в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

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«Их (зелёную тлю [Владимира Зеленского] и её покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооружённые силы начали наступление. Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — отметил Медведев.

Ранее политик назвал причины, по которым украинский лидер ищет прямых переговоров с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По его мнению, «разговор на троих» означает мощную легитимацию Зеленского за счёт авторитета присутствующих.