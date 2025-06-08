В МИД РФ высказались об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поинтересовалась, лично ли президент Украины Владимир Зеленский принял решение не забирать тела украинских военнослужащих, или ему запретил кто-то в НАТО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев, или кто-то из натовцев запретил?» — написала дипломат.
До этого представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. По его словам, это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны.
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В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».
7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.