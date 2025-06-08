Захарова поинтересовалась, является ли отказ забирать тела решением Зеленского

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, было ли решение украинской стороны не забирать тела погибших солдат ВСУ личной инициативой Владимира Зеленского или ему это запретили делать в НАТО.

Захарова поинтересовалась, является ли отказ забирать тела решением Зеленского
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«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — задалась она вопросом в своём Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на то, что Киев второй день подряд не забирает тела погибших солдат ВСУ.

Ранее военкор RT Александр Симонов рассказал об обстановке возле рефрижераторов с телами боевиков ВСУ.