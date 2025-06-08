Захарова поинтересовалась, является ли отказ забирать тела решением Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, было ли решение украинской стороны не забирать тела погибших солдат ВСУ личной инициативой Владимира Зеленского или ему это запретили делать в НАТО.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — задалась она вопросом в своём Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на то, что Киев второй день подряд не забирает тела погибших солдат ВСУ.

Ранее военкор RT Александр Симонов рассказал об обстановке возле рефрижераторов с телами боевиков ВСУ.