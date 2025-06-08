Путин встретится с участниками "Время героев" и проведет заседание СБ РФ

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет ряд важных мероприятий. О графике российского лидера сообщила программа "Москва. Кремль. Путин".

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В частности, с участниками программы "Время героев" президент встретится в день государственного праздника - 12 июня. Их он поздравит с Днем России.

Кроме того, Путин вручит медали Героям Труда и госпремии.

На неделе также планируется большое заседание Совета Безопасности.

Также в президентском плане - мероприятие ко Дню медицинского работника.

С 18 по 21 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. По информации журналиста Павла Зарубина, идет активная подготовка к выступлению президента, которое всегда вызывает особый резонанс.