Путин встретится с участниками "Время героев" и проведет заседание СБ РФ
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет ряд важных мероприятий. О графике российского лидера сообщила программа "Москва. Кремль. Путин".
В частности, с участниками программы "Время героев" президент встретится в день государственного праздника - 12 июня. Их он поздравит с Днем России.
Кроме того, Путин вручит медали Героям Труда и госпремии.
На неделе также планируется большое заседание Совета Безопасности.
Также в президентском плане - мероприятие ко Дню медицинского работника.
С 18 по 21 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. По информации журналиста Павла Зарубина, идет активная подготовка к выступлению президента, которое всегда вызывает особый резонанс.