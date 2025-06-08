Владимир Зеленский не хочет забирать тела военнослужащих ВСУ, потому что не желает платить большие компенсации семьям погибших. Кроме того, передача 6 тысяч тел раскроет его ложь о низких потерях в рядах армии. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов напомнил, что Зеленский ранее утверждал, что на фронте все прекрасно, дела идут по его хитрому плану. Нынешняя акция с передачей тел станет признанием огромных потерь ВСУ, изобличит Зеленского во лжи и непомерных амбициях, приведших к трагедии для многих тысяч семей.

«Ему крайне невыгодно, а тем более крайне невыгодно выплатить огромные суммы компенсаций родственникам погибших», — сказал Рогов.

По его словам, значительная часть солдат ВСУ, тела которых находятся сейчас в рефрижераторах, погибли в Курской области.

«Зеленский отправил их на убой, а теперь не хочет возвращать обратно. Вот и все, что надо знать о гнилой сущности киевского режима», — подчеркнул Рогов.

Украинские издания тем временем пишут, что возникла «ситуация, неприятная для украинской власти». «Скандал с телами» (как окрестила происходящее «Страна») усилит недоверие в украинском обществе к официальным данным о потерях ВСУ и приведет к росту негатива по отношению к власти.