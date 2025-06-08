Отказ Украины забирать тела погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует дикое отношение Киева к своим военным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Киеву нужны бойцы «только на убой», а забота о раненых и погибших правительство страны не волнует.

«Такое дикое отношение к своим военным полностью противоречит договоренностям в Стамбуле, игнорирует Женевские конвенции 1949 года о раненых, военнопленных и больных из состава вооруженных сил, которые являются базовыми документами международного гуманитарного права», — заявил парламентарий.

Он добавил, что отказ забирать тела — это прямое следствие отдаления Киева от заложенных Русской православной церковью традиций.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что выстроенная Киевом для населения картина минимальных потерь рухнула, и если Зеленский заберет тела бойцов, то признает, что обманывал украинцев.