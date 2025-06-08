Отказ Киева забирать тела военнослужащих опровергает картину «минимальных потерь» ВСУ, которую постоянно рисовала пропаганда украинскому населению. Об этом заявил представитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Белик отметил, что возвращение тел погибших стало для киевского режима «ударом под дых», и Зеленский с его окружением «суетятся, как вор, пойманный за руку».

«Киевский режим оказался в политической "вилке" — принять тела, значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды», — сказал депутат.

По его мнению, Киев решил взять паузу на неопределенный срок, ему нужны «советы западных коллег», которые «платят компенсации за погибших всушников».

Накануне Киев отказался забирать тела погибших членов ВСУ, хотя договоренности об этом были достигнуты на переговорах в Стамбуле.

Представитель российской переговорной группы Александр Зорин заявил, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась, поскольку Украина не вышла на контакт.