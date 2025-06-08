Путин поздравил соцработников с праздником: От вас зависит жизнь миллионов

Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников России с Днем социального работника.

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Глава государства также подчеркнул, что важно повышать качество, оперативность и доступность соцуслуг. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа", - подчеркнул президент. "Всех вас объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества - неравнодушие и отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии", - отметил Путин.

"Ведь во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем", - продолжил глава государства.

Президент призвал постоянно повышать качество, оперативность и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт, консолидировать на этом направлении усилия государства, институтов развития, НКО, бизнеса, волонтерских организаций.

День социального работника каждый год отмечают 8 июня, выходной в этот день не предусмотрен, но в этом году дата совпала с воскресеньем. До 2000 года праздник был неофициальным, но потом президент подписал соответствующий указ.

Первая система социальной поддержки граждан была принята в России в 1991 году, возник целый ряд новых специальностей: соцработник, педагог, специалист по социальной работе и так далее.