Депутат необычно высказался об ударе ВСУ по ядерной триаде России
Удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ядерной триаде России не было. Такое необычное высказывание допустил депутат Госдумы Константин Затулин, его слова передает Telegram-канал ведущего радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина.
«Удара по стратегической ядерной триаде не было. Самолеты, которые стояли на этих аэродромах — это самолеты военно-морской авиации. Когда-то ракетоносцы нашего флота. Это не "Белые лебеди", которые являются опорой наших стратегических ядерных сил», — сказал он.
По его словам, он не хочет преуменьшить значение этой атаки и отметил, что это, «конечно, ущерб». Затулин добавил, что попавшие под удар самолеты могут доставлять ядерное оружие, однако сейчас «они для этого уже не используются».
Ранее в атаке ВСУ на российские аэродромы увидели британский след. «Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка, попытка сорвать достижение мира на Украине», — сказал бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.