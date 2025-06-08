В РФ раскрыли, как помогают США с Ираном

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил в интервью ТАСС, что Россия прилагает активные усилия для содействия поиску решения между США и Ираном.

«Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений», — подчеркнул дипломат.

При этом он добавил, что данные переговорные решения вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов.

«Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают», — уточнил Рябков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил своё участие в дискуссии о ядерном оружии между Соединёнными Штатами и Ираном.

В CNN между тем сообщили, что новый раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке может не состояться.