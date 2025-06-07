Киевские власти будут прокляты на поколения вперед, если не заберут тела павших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую участь Киеву предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. А мертвые нет», — подчеркнула дипломат, добавив, что ни один народ так не относится к своим людям.

Захарова заметила, что в каждой культуре существуют свои традиции погребения. Она выразила недоумение в связи с нежеланием Украины достойно предать земле собственных граждан.

На Украине рассказали, когда состоится обмен пленными с Россией

Ранее российский посол Родион Мирошник заявил, что отказом принять тела бойцов ВСУ Киев продемонстрировал цинизм. Он предположил, что подобное отношение киевских властей продиктовано страхом перед раскрытием правды о реальном числе потерь в рядах армии страны.