МИД РФ: Зеленский счел переговоры "бессодержательными" из-за отсутствия денег

Зеленский назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле "бессодержательными", потому что их итогом не стали деньги или вооружения.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова белорусскому телеканалу "Первый информационный", запись размещена в Telegram-канале телеканала.