МИД РФ: Зеленский счел переговоры "бессодержательными" из-за отсутствия денег
Зеленский назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле "бессодержательными", потому что их итогом не стали деньги или вооружения.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова белорусскому телеканалу "Первый информационный", запись размещена в Telegram-канале телеканала.
"Это значит только одно: раз итогом переговоров не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций, [то] они [для него] бессодержательные", - отметила она.