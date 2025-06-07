Мединский объяснил, почему именно 7 июня Украине надо забрать погибших

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прокомментировал, почему Киеву необходимо забрать тела своих военнослужащих именно сегодня.

Мединский отметил, что сегодня — Троицкая родительская суббота. Это день, когда православные молятся за всех умерших и не делят их на своих и чужих.

«Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — написал Мединский в телеграм-канале.

Ранее Мединский сообщил, что Россия 6 июня намеревалась передать Украине более 6 тысяч тел погибших, обменять раненых и тяжелобольных военнопленных. Однако украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По словам Мединского, «причины называются разные, и довольно странные».

Киев ответил на сообщения о срыве обмена пленными и телами погибших

В Верховной раде заявили, что приказ не забирать тела отдал лично Зеленский.