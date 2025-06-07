Лидеры западных стран, причисляющие себя к союзникам Украины, должны подумать о своей судьбе. С таким предложением, как сообщает ТАСС, к ним обратился глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Мы знаем, что победим, а поддерживающим террористов и неонацистов верхушкам некоторых стран пора бы подумать о своей судьбе», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы также раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее в присутствии американского лидера Дональда Трампа, говоря об освобождении Германии от нацизма, поблагодарил за это Соединенные Штаты и не стал упоминать СССР. По мнению Калашникова, это «глупая, но осознанная ошибка немца, просящего денег для террористического украинского режима».

Ранее Мерц во время совместной пресс-конференции с Трампом подчеркнул, что Берлин обязан Вашингтону за «освобождение от нацистской диктатуры». Вслед за этим спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Мерца за поддержку Украины, добавив, что Россия не позволит исказить историю Второй мировой войны.