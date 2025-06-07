Не принимая тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданные Россией, Киев совершает геноцид своего народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — подчеркнула она.

По словам дипломата, украинским властям не нужны их сограждане.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и сегодня находится в полной готовности для совершения процедуры обмена.