Российский сенатор объяснил, почему Киев отказался забирать тела солдат ВСУ

Украинские власти не отправили своих представителей за телами погибших бойцов ВСУ в связи с тем, что Киев оказался не готов к выполнению договоренностей со стороны Москвы, рассказал в своем Telegram-канале российский сенатор Андрей Клишас.

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле российская сторона пообещала передать Киеву 6 тыс. тел погибших украинских солдат.

«Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат. Хунта в Киеве была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками», — разъяснил Клишас.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия доставила на условленное место тела погибших украинских военнослужащих.

«Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской стороны, нет их делегации», — отметил дипломат.

Названо место хранения тел украинских военных

В Киеве заявили, в свою очередь, что Украина готова к обмену телами и пленными. Вместе с тем, подчеркнули украинские официальные лица, российская сторона якобы не согласовала дату обмена.