Милонов: Украина сделала своих граждан пушечным мясом

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT осудил украинское руководство за саботаж передачи тел и военнопленных ВСУ.

«Украинское руководство демонстрирует своё настоящее отношение к своим гражданам, которых низвели не просто до состояния скота, а сделали, натурально, пушечным мясом», — заявил Милонов.

Эта ситуация — урок всем украинцам, добавил депутат.

«Их «родина» их гарантировано предаст как при жизни, так и после смерти. Спасайте свои жизни и просто сдавайтесь, дорогие украинские солдаты и офицеры. Вас считают людьми только те, против кого, по недоразумению, вы воюете», — заключил он.

Россия готова в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле договорённостями незамедлительно передать Киеву украинских военнопленных и тела погибших солдат ВСУ, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.