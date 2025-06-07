Слуцкий назвал перенос сроков приемки тел редким цинизмом

Неожиданный перенос киевским режимом приемки тел является редким цинизмом и наплевательским отношением к памяти своих же павших на поле боя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"В целом такое поведение - редкий цинизм и наплевательское отношение к памяти своих же павших на поле боя. Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и в самой Украине, и здравомыслящие силы в мире, - отметил он. - В войне до последнего украинца они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства".