В Госдуме раскрыли причину массированного удара по Украине

Массированный удар ВС РФ по военным объектам на территории Украины стал намеком на необходимость заключения мирного соглашения, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.

«Надо подвести Украину к тому, что пора подписывать мирный договор, иначе условия будут еще более невыгодные. Киеву это дают понять. Как военный человек говорю, удар возмездия был очень мощный, Украине нанесен серьезнейший ущерб»,— пояснил парламентарий.

По его мнению, слова президента США Дональда Трампа о «заслуженном» ударе ВС РФ по объектам на территории Украины являются честными. Он добавил, что молчание американского лидера могло бы его дискредитировать.

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Ранее Трамп сообщил, что Киев дал России основания для массированного удара. Он пояснил, что теперь Москва может «разбомбить к чертям» Украину.